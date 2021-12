Polícia apresenta envolvidos na morte de esportista em Vilas

Maurício Alberto Pallos de Souza, o "Mau-Mau", e Jadielson da Paixão Cerqueira, o "Cheio de Ódio" foram apresentados na manhã desta quinta-feira, 14, na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas). A dupla é acusada de participar do latrocínio (roubo seguido de morte), que vitimou o esportista Fábio de Assis Lopes em junho deste ano no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu na rua Praia de Paquetá na noite do dia 11 de junho, enquanto a vítima e três amigos conversavam em frente à residência de um deles. Quatro homens armados a bordo de um veículo Vectra GT, de cor preta, deflagraram vários tiros contra o grupo de amigos, sendo Jadielson o autor dos disparos de pistola 380 que mataram Fábio. Os criminosos roubaram um veículo Vectra Sedan e fugiram.

Um policial militar chegou a disparar dois tiros contra Jadielson durante a fuga dos criminosos. De acordo com o delegado Joelson Reis, mesmo foragido, Jadielson procurou atendimento médico no Hospital do Subúrbio, alegando ter sido vítima de uma tentativa de assalto. Ele foi preso nesta terça-feira, 12, na casa dos pais em Paripe.

Com o criminoso, foram apreendidos um Punto de cor preta, com placa clonada, receptado por ele pela quantia de R$ 1,6 mil, porções de maconha e munições ponto 40. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, posse ilegal de munição de uso restrito e corrupção de menores.

Já Maurício foi preso neste fim de semana em um ponto de venda de drogas em Lauro de Freitas, sendo autuado em flagrante por tráfico e corrupção de menores. Ele estava em liberdade condicional por roubo e já tinha um mandado de prisão em aberto na Polinter pelo mesmo crime. A dupla está à disposição da Justiça, na Delegacia de Lauro de Freitas.

Outros dois homens são procurados por participação no crime. Kacio Alexandre Alves dos Santos, o "Galego", e Raimundo Nonato Baracho dos Santos, o "Russo", que também tiveram prisão decretada pela Justiça.

