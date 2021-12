Polícia apreende R$ 364 mil em dinheiro dentro de táxi na Bahia

Ronaldo Vitorino da Silva, de 40 anos, e o taxista Francisco Pinheiro da Cruz, 48, foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira, 5, por policiais nas proximidades do Centro Industrial do Subaé (CIS) em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), com mais de R$ 364 mil em dinheiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais pararam o táxi, um veículo Renault Duster, cinza, com placa de táxi PLA-8172 no bairro do Tomba e, durante a revista, encontraram a quantia , que pode ser provenientes do tráfico de drogas.

O comandante da 67ª CIPM, major PM André Cavalcante, informou que um dos homens declarou que estaria a caminho de uma agência bancária para realizar depósito, mas não sabia quem seria o beneficiado ou a origem da quantia.

Ronaldo já respondeu inquérito por tráfico de drogas em 2007. O dinheiro e os dois homens foram levados para a 1ª Delegacia Territorial (DT/ Sobradinho), onde o caso será investigado.

