Polícia apreende R$ 28,2 milhões de drogas em 4 dias na Bahia

Entre terça e sexta (sete a dez de agosto), a polícia baiana apreendeu R$ 28,2 milhões em drogas no estado. Foram encontrados cerca de 2,8 toneladas de maconha, cocaína e crack durante ações de inteligência e abordagens.

A maior apreensão aconteceu na última sexta-feira, 10, no município de Abaré (distante a 552 km de Salvador). Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Catinga e alunos do curso do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) destruíram 2,5 toneladas de maconha na cidade.

Na sexta, além da captura em Abaré, a Cipe Sudoeste e a Polícia Rodoviária Federal, localizaram 80 kgs de drogas em uma blitz em Vitória da Conquista (521 km da capital baiana), e as Cipes Litoral Norte, Chapada e Central, junto com a PF, após denúncia anônima, encontraram 16 kg de crack no tanque de combustível de um carro, em Milagres (a 240 km de Salvador)

Enterrado no quintal de um imóvel, em Cruz das Almas (distante a 150 km da capital), a 27ª CIPM apreendeu 80 kg de entorpecentes. Na quinta, 9, uma mulher foi capturada com 105 kg de maconha em Porto Seguro (a 590 km de Salvador). Já na quarta, 8, a Rondesp Atlântico flagrou um homem com 2 mil pinos de cocaína avaliados em R$ 100 mil.

Na terça, 7, houve uma apreensão de 50 kg de maconha, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na região metropolitana (RMS). Outras cargas também foram encontradas, no mesmo período, nas cidades de Santo Antônio de Jesus (4,8 kg), Itambé (3,5 kg), Paulo Afonso (2,3 kg) e João Dourado (1,6 kg).

