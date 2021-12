Polícia apreende nove espingardas em Capim Grosso

Nove espingardas foram apreendidas com Berneval Carneiro Ferreira, de 51 anos, preso em flagrante por porte ilegal de armas nesta segunda-feira, 29, no município de Capim Grosso, a 272 km de Salvador. O flagrante aconteceu quando policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE)/Caatinga faziam patrulhamento preventivo na Travessa Formosa, s/nº, no bairro Sacramento.

Após revista na residência de Berneval, os policiais encontraram um Rifle calibre 44, marca Winchester, uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 32, duas espingardas calibre 20, três espingardas de fabricação artesanal, uma espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 36 da marca Rossi, uma espingarda de cartucho calibre 20 desmontada, além de munições.

Berneval Ferreira é reincidente na prática de conserto de armas e foi apresentado à delegacia local, assim como todo o material apreendido.

