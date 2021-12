Polícia apreende meia tonelada de entorpecente em Lauro de Freitas

Equipes de uma força-tarefa com integrantes da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), por meio do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar baiana, e da Polícia Federal (PF) localizaram, nesta terça-feira, 6, meia tonelada de maconha e cocaína em um galpão no município de Lauro de Freitas (Grande Salvador).

Segundo informações divulgadas pelo setor de comunicação da SSP-BA, três pessoas foram presas, mas não tiveram as identidades reveladas.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela assessoria de comunicação da SSP a respeito da operação, dois veículos foram apreendidos durante a ação dos policiais. Entorpecentes e presos foram levados para a sede da PF, em Água de Meninos (Cidade Baixa).

Conforme o coordenador da força-tarefa, o major PM Marcelo Barreto, a movimentação da quadrilha já vinha sendo monitorada.

