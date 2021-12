Polícia apreende mais de R$40 mil em drogas em uma semana

Cerca de R$ 40 mil em drogas foram apreendidos entre os dias 21 e 27 do mês de maio em Salvador, na Baía de Todos dos Santos (BTS) e na Região Integrada de Segurança Pública (Risp).

Foram 605 porções de maconha (com tamanhos variados), cerca de 3 quilos de cocaína (entre pinos e papelotes), 500 pedras de crack (de tamanhos variados) e 16 poções de haxixe.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as apreensões ocorreram com maior frequência nos bairros da Liberdade, Paripe, Lobato e Periperi.

