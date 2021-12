Polícia apreende mais de 6 mil maços de cigarros contrabandeados

Uma carga contendo cerca de 6.990 maços de cigarros contrabandeados foi apreendida dentro de um ônibus por policiais rodoviários na cidade de Jequié (a 367 km de Salvador) no fim da tarde desta terça-feira, 13.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo disse que a carga teria sido embarcada nas proximidades da cidade mineira de Igarapé e seria entregue a um homem em Cansanção, na Bahia.

Durante a abordagem, foram encontrados no bagageiro externo do ônibus cerca de 699 pacotes de cigarro com 10 carteiras, contendo 20 cigarros cada uma, totalizando 139.800 unidades.

O caso está sob investigação na delegacia de polícia judiciária em Jequié.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF-BA

