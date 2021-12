Polícia apreende mais de 17kg de maconha em Feira de Santana

A Polícia Militar (PM-BA) apreendeu nesta quarta-feira, 6, mais de 17 kg de maconha no bairro de Baraúnas, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).



Durante uma ronda no bairro Riachuelo, dois homens em atitudes suspeita correram ao perceberem a presença dos policiais.



"Os acusados conseguiram fugir, mas fizemos uma busca no local e encontramos vários tabletes de maconha, pensando 17kg, uma balança de precisão, além de 100 pinos para embalar cocaína", explicou o tenente Fernando ao site Acorda Cidade.



A droga foi levada para Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

