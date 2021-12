Polícia apreende maconha e papelotes de cocaína nas BRs 116 e 242

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois homens por tráfico e apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes nesta sexta-feira, 19. As ações distintas resultaram na apreensão de 20 kg de maconha e 399 papelotes de cocaína nas BRs 116 e 242.

A primeira ação ocorreu nas imediações do km 429 da BR-116, trecho do município de Feira de Santana. Os policiais abordaram um carro para fiscalização e desconfiaram do nervosismo do condutor. Segundo a PRF, ao verificar o automóvel minuciosamente, a equipe encontrou embaixo do banco traseiro um saco contendo pequenas embalagens de cocaína e quatro cédulas de dinheiro com indícios de falsificação. À polícia, o motorista informou que seguia de São Paulo para o município de Serra Talhada (PE).

Já na BR-242, em Seabra, os policiais rodoviários federais fiscalizavam um ônibus que fazia o itinerário Goiânia (GO) x Salvador (BA), quando notaram que um dos passageiros demonstrava certo incômodo. Posteriormente, ao consultar a bagagem do homem, os PRF's encontraram diversos tabletes de maconha. Ele confessou que entregaria a droga na capital baiana, no bairro de Pernambués.

Os dois suspeitos detidos nas operações foram presos por tráfico de drogas e encaminhados à delegacia.

