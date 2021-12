Polícia apreende drogas e rádio comunicador em Feira de Santana

​Uma ação policial na madrugada deste sábado, 7, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) resultou na apreensão de 268 buchas de maconha, 36 pedras de crack, 23 papelotes de cocaína, um rádio comunicador, além de um simulacro de pistola.

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), militares do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) encontraram o material com um homem, ainda não identificado, no bairro Nova Esperança, na expansão do Conjunto Feira IX.

O suspeito, preso em flagrante, e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da região. "Essa é a nossa realidade. Todos os dias focando nos traficantes, prendendo alguns e apreendendo drogas. Isso comprova também que tem muita gente consumindo esse material, financiando as quadrilhas", destacou o coronel Luziel Andrade, comandante do Policiamento Regional Leste.

