Polícia apreende drogas e armas em Simões Filho

Quatro homens foram presos com drogas e duas armas de fogo no bairro Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A prisão ocorreu durante a madrugada desta terça-feira, 28.



De acordo com a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE/Pólo Industrial), os militares chegaram até os integrantes do bando após denúncia anônima.

Foram apreendidos um quilo de pasta base de cocaína (equivalente a R$ 20 mil), 10 papelotes de maconha, uma pedra grande de crack, um revólver calibre 22 e um calibre 38.



Ainda segundo a PM, todos os detidos possuem passagem, inclusive, por homicídio.

