Polícia apreende drogas durante operação em Camaçari

Durante Operação Correio Legal, realizada nesta quinta-feira, 12, na central dos Correios de Camaçari, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a polícia apreendeu drogas sintéticas haxixe e maconha.

Os entorpecentes foram encontrados em 10 pacotes de itens triados na unidade. A operação integrada entre o Draco e a unidade de inteligência da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) tem o objetivo de combater o tráfico de drogas durante o período das festas de fim de ano.

De acordo com o delegado Alexandre Ramos Galvão, as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos, chefes dos grupos e destinatários dos entorpecentes.

