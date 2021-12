Polícia apreende drogas de líder do tráfico em Madre de Deus

Aproximadamente 20 mil reais em pedras de crack e cocaína foram encontrados, na manhã desta quarta-feira, 23, na cidade Madre de Deus (a 62 quilômetros de Salvador). Após a morte do líder do tráfico de diversos municípios baianos, na última segunda-feira, 21, a polícia continuou as investigações contras seus comparsas.

Em dois endereços foram loclizadas pedras brutas de cocaína e crack. Os matérias renderiam lucro de aproximadamente 20 mil reais após as vendas.

Em uma das residências o traficante Daniel Jesus dos Santos, o "Piscuila", foi preso e acabou confessando que a droga pertencia ao falecido Diego Vinicius Santana, o “Uga Uga”. Daniel afirmou em depoimento que a esposa de Diego, Sherli dos Santos Ribeiro, assumiu o controle da quadrilha após a morte do marido.

Um outro integrante da quadrilha, Caio Anderson Silva Santos, o "Pezão", conseguiu fugir durante a abordagem.

