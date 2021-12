Polícia apreende drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão do BDM

Uma denúncia sobre a localização de um carro roubado levou policiais da 59ª CIPM (Vila de Abrantes) a realizarem a maior apreensão em diversidade de material ilícito do ano de 2017, na Bahia. Além de explosivos, fuzis e munições, foi apreendida cerca de meia tonelada de drogas, que seria distribuída para abastecer o tráfico durante o início do verão e o pré-carnaval em todo o litoral norte.

“Já é possível afirmar que todo esse material pertencia à facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Mas ainda precisamos identificar quem era o responsável pelo material”, afirmou o delegado Marcelo Sansão, diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Apenas as drogas estão avaliadas em mais de R$ 1 milhão, conforme estimativa do diretor do Draco. Foram apreendidos 500 kg de maconha prensada, 5 kg de cocaína e 5 kg de crack.

Todo o material foi localizado na tarde de quarta-feira, 20, em um sítio na zona rural de Catu de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Transações ilegais

Na propriedade, havia ainda 16 kg de emulsão explosiva (explosivo plástico), 52 espoletas, dois fuzis - um HK de calibre 762 com 219 munições e outro de calibre 556 com 1.065 munições -, uma agenda com nomes e valores referentes a compras e vendas de materiais ilícitos, cinco brucutus, uma balança de precisão, um blusão com camuflagem semelhante à do Exército e medicamentos tipo antibiótico.

“As guarnições foram verificar um carro modelo Onix roubado que, segundo a seguradora, tinha a localização de um rastreador apontando para um determinado imóvel. Quando os policiais chegaram, além do veículo, foram encontrados as drogas e os explosivos”, contou o major Jorge Paraíso, comandante da 59ª CIPM.

Ninguém para assumir

Segundo o major Paraíso, os policiais encontraram a casa aberta, mas não havia ninguém. “É possível que os responsáveis pelo material tenham percebido a chegada das guarnições e fugiram. A BDM atua com muitos olheiros”, afirmou o comandante da 59ª CIPM.

As guarnições encontraram parte da droga e outros materiais dentro da casa. Depois, durante busca na parte externa, os policiais perceberam que a terra estava mexida. Eles removeram a terra e encontraram os fuzis, as munições e parte da maconha.

Freio em avanço do BDM

O delegado Marcelo Sansão ressaltou que a importância da apreensão se deve também por materializar o que vinha sendo descoberto nas investigações do Draco.

“O armamento apreendido é típico de ações de grande monta, o que nos remonta a outras ações criminosas praticadas pela facção”, afirmou. “Não é armamento para controle e defesa do território de tráfico. Esse tipo de armamento é muito mais utilizado para a captação financeira, como em roubos a carros-fortes e a instituições financeiras”, completou.

Investigações desenvolvidas no Draco indicam que a BDM é a facção que predomina na maioria dos bairros de Salvador e Região Metropolitana. Além disso, a aquisição de armamentos, sobretudo fuzis, por parte desse grupo é cada vez maior.

Para o delegado, isso se deve à forma violenta de atuação da facção, à captação de integrantes com facilidade de adquirir drogas e armas e às ações policiais que causaram o enfraquecimento das facções rivais, a Katiara e o Comando da Paz (CP).

