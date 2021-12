Polícia apreende droga enterrada com ajuda de cão farejador

Uma operação de combate ao tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 31, apreendeu com a ajuda de um cão farejador cerca de 9 kg de maconha camuflada em um matagal, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que a ação foi realizada por policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp/Leste), no bairro São João, Foram localizados 6 tabletes de maconha prensada e dois sacos com maconha natural, com quase 9 kg.

Durante a abordagem, houve troca de tiros entre policiais e três suspeitos, resultando na morte de um deles. Após ser atingido, o homem identificado como Marinildo da Silva Souza, o "Ivinho", foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Marinildo é suspeito de comandar o tráfico de drogas na região. Com ele foram encontrados um tablete de maconha, de aproximadamente 1 kg, e uma pistola 380. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir pelo matagal.

Marinildo já tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. O material foi encaminhado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana.

