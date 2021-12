Polícia apreende com trio mais de 8 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Militar prendeu três homens com posse de 8.024 maços de cigarro em Barreiras, no oeste da Bahia, na madrugada desta quarta-feira, 28. De acordo com a PM, os criminosos usavam um Fiat Ducato, de cor amarela, com plotagem semelhante a usada pelos Correios. A origem do veículo será investigada pela polícia.

Ainda de acordo com a polícia, dois homens estavam no veículo e foram flagrados por policiais militares no momento em que fariam a entrega na casa do terceiro homem preso. A carga estava em Minas Gerais, e entrou no Brasil por meio de contrabando do Paraguai.

A PM abordou os homens pois suspeitaram da movimentação de um veículo dos Correios durante a madrugada. Os policiais revistaram o veículo e encontraram 70 caixas com diferentes marcas de cigarro.

A polícia ainda encontrou dentro da casa onde o produto seria entregue, outras caixas, e 130 munições de arma de fogo calibre 38 foram apreendidas.

Os homens foram presos por contrabando, receptação e associação criminosa, e encaminhados para delegacia de Barreiras.

A polícia investiga a origem do veículo, e suspeita que ele tenha pertencido aos Correios, e chegado aos criminosos por meio de um leilão.

