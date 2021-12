Polícia apreende cerca de 800 kg de carne em depósito clandestino

Cerca de 800 kg de carne foram apreendidas pela Polícia Civil (PC) em um depósito clandestino, em uma fazenda na cidade de Dom Macedo Costa, distante cerca de 186 km de Salvador. O caso aconteceu na quarta-feira, 14, e foi divulgado nesta quinta-feira, 15.

A PC informou que a carne seria utilizada para preparação de charque. A fazenda onde foi encontrada a carne é de propriedade do pai de um homem que é investigado por furtos de animais bovinos nas cidades baianas de Alagoinhas, Catu, Pojuca e região.

Conforme a polícia, não havia condições sanitárias para que o trabalho fosse feito, além do local não ser refirgerado, o que levou os policiais a buscarem apoio jurídico para a apreensão da carne. O depósito estava bastante sujo de lama e sangue dos animais abatidos, além de problemas estruturais, como piso quebrado.

Com o mandado de busca e apreensão expedido os policiais voltaram à fazenda acompanhados por técnicos da Vigilância Sanitária e da Agência de Defesa da Agropecuária da Bahia (Adab), e realizaram a apreensão do material.

A carne foi achada depois que uma equipe da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) e policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Santo Antônio de Jesus, foram até a fazenda com o objetivo de localizar o suspeito de roubo de animais. Ele não foi encontrado.

