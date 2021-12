Polícia apreende cebola recheada com maconha em delegacia

Policiais apreenderam cerca de quatro cebolas recheadas com maconha na manhã desta quarta-feira, 25, durante uma visita a presos do Complexo Policial de Barreiras, na região oeste da Bahia.

De acordo com polícia, o alimento foi encontrado durante uma revista nos produtos que seriam entregues aos presos. Uma pessoa foi detida junto com as cebolas.

A droga estava sendo enviada para um dos detentos. O suspeito prestará depoimento ainda nesta quarta.

