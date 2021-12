Polícia apreende armas na cidade de Piritiba

Duas espingardas e 587 munições foram apreendidas por policiais da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Jacobina), no interior de um carro, na cidade de Piritiba (distante a 300 km de Salvador).

Os policiais realizavam um bloqueio numa estrada alternativa, quando o veículo percebeu a presença da PM e parou bruscamente. Os ocupantes saíram do carro disparando contra os policiais e fugiram pelo matagal.

Dentro do carro, foram encontradas as duas espingardas, uma Maverick e outra calibre 12, 587 munições, 527 do calibre 5.56 e 60 do calibre 12. Ainda foram apreendidos quatro coletes, sete capas, quatro fardamentos do exercito brasileiro, quatro burucutus, 11 pares de luvas, sete pochetes e duas mochilas.

