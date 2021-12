Polícia apreende armas e drogas no município de Ubatã

Três homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram detidos na noite de sexta-feira, 2, suspeitos de organizarem um esquema de venda de drogas na região do Estádio Municipal de Ubatã (a cerca de 367 km de Salvador), no sul do estado. Além dos indivíduos, armas e drogas também foram apreendidas durante a ação.

A ocorrência se deu após uma denúncia anônima ser registrada na Delegacia Territorial da cidade. Ao serem abordados, os três suspeitos - dois adultos e um adolescente - tentaram fugir mas foram alcançados pelas equipes da Polícia Militar.

Um revólver calibre 38, munições, 61 pedras de crack, 29 porções de cocaína, uma trouxa de maconha, balança, faca, celulares, brincos, pulseiras e uma roupa camuflada foram confiscados.

