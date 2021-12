Polícia apreende armas de guerra com adolescentes em Jequié

Uma equipe do Setor de Missões Especiais (SME) e o grupamento de motociclistas do 19º Batalhão da Polícia Militar (Jequié) flagraram nesta quinta-feira, 4, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, com um arsenal, além de armamento utilizado somente pelas forças armas.

Com a dupla, foi apreendida uma metralhadora AK 47, um fuzil AR 15, três pistolas de calibre 380, .40 e 9mm, uma espingarda calibre 12, munições, telefones celulares e uma motocicleta. A ação ocorreu no bairro de Amaralina, onde os policiais surpreenderam os adolescentes quando assaltavam uma loja de celular. Eles portavam uma das pistolas.

Após a apreensão, o serviço de inteligência descobriu o local onde os jovens residiam e encontram as outras armas, além de um carro que era utilizado para fazer o transporte das armas.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados para a 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).

