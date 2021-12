Polícia apreende arma de uso exclusivo das Forças Armadas

Um fuzil 7.62 de uso exclusivo das Forças Armadas foi apreendido, nesta sexta-feira, 18, em Vitória da Conquista, durante ação da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin). O artefato estava em poder de Jordélio Brito Lemos e Maron Gusmão Freire. Ao todo, foram apreendidas 145 armas como resultado do cumprimento de mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da cidade.

A operação "Tempestade no Sudoeste" foi resultado de seis meses de investigações a pessoas suspeitas de estocarem, em suas residências, armas para criminosos. Além do fuzil, os policiais encontraram com a dupla armas longas, tipo rifle, carabinas e escopetas, e armas curtas, como pistolas e revólveres.

Autuados em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, Jordélio e Maron serão encaminhados para o Presídio Regional Nilton Gonçalves, onde ficarão à disposição da Justiça.

O arsenal será periciado no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e seguirá para a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), em Salvador.

