Polícia apreende arma antiaérea na Bahia

Quatro homens suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a bancos e carros-fortes foram presos nesta terça-feira, 30. Com o bando foram apreendidas um fuzil antiaéreo calibre ponto 50, armamento capaz de derrubar um helicóptero e perfurar carros blindados, e quatro fuzis, entre eles um modelo AK47, de fabricação russa.

A Operação Cangaço, realizada na região oeste do Estado, foi deflagrada pelas policias Militar e Civil, com apoio Secretaria de Segurança do Estado e do Ministério Público (SSP-BA). Foram detidos Gewides Moreira dos Santos, mais conhecido como "Capenga", de 40 anos, Edeílson Ribeiro da Silva, Veridiane de Souza Rocha e James David Santos Martins.

No confronto com a polícia, um dos suspeitos, Elizaldo Pastora da Silva, foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com a quadrilha, a polícia encontrou também ferramentas para arrombamento de cofres e carros-fortes. A polícia investiga o envolvimentos deles em cinco ataques a caixas eletrônicos em 2012, nas cidades de Itaguaçu, Jaguarari, Luís Eduardo Magalhães, Sento-Sé, Souto Soares e Sento-Sé.

Com a prisão da quadrilha, a polícia conseguiu esclarecer mais cinco assaltos, as agencias bancarias do Banco do Brasil, de Barra, Cocos e Baianópolis e do Bradesco em Barra e Cocos. Eles também são suspeitos dos assaltos ao banco de Amargosa e em São Desidério. O grupo tinha como padrão fazer cordões humanos ao redor das agências na tentativa de anular a ação policial. Já os carros-fortes eram interceptados nas rodovias.

