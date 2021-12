Polícia apreende 64 mil cigarros contrabandeados na Bahia

Policiais apreenderam na noite da segunda-feira, 17, uma carga de 64.000 unidades de cigarros contrabandeados no Km 452 da BR-116, trecho do município de Santo Estevão (distante a 145 Km de Salvador). A informação só foi divulgada na manhã desta terça-feira, 18.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes encontraram a carga após fiscalizarem uma carreta, por volta de 19h30, que partiu de São Paulo, capital, com destino a Natal, no Rio Grande do Norte.

Durante a abordagem foram encontrados 320 pacotes de cigarros importados, totalizando 64.000 unidades, sem nenhum documento que comprovasse a origem do produto.



O condutor da carreta, um homem de 51 anos que não teve o nome divulgado, foi encaminhado junto com o material apreendido para a Central de Flagrantes em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

