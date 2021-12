Polícia apreende 5,8 toneladas de maconha em Conquista

Policiais militares da Companhia de Polícia Fazendária (Cipfaz) apreenderam, 5,8 toneladas de maconha que estavam sendo transportadas em uma carreta bitrem que supostamente carregava ração de milho. Ação aconteceu na quinta-feira, 11, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

A apreensão aconteceu durante a Operação Carga Pesada, realizada pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba). A operação já fiscalizou 11.700 caminhões em sua primeira semana de atuação, informou a Sefaz.

De acordo com a Sefaz, são verificados os documentos eletrônicos e também a pesagem e conferência física das mercadorias para identificar irregularidades.

O major Daniel Gomes, comandante da Cipfaz, disse que a droga foi encontrada no momento da verificação da mercadoria. "Os pacotes de maconha estavam sob o carregamento de ração de milho, ocupando todo o espaço da metade para baixo da carreta", explicou.

De acordo com a Cipfaz, o motorista não chegou a ser detido porque fugiu do local no momento em que os fiscais se preparavam para retirar a lona da carreta.

