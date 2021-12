Polícia apreende 50 kg de maconha em São Roque do Paraguaçu

Nove sacos de maconha, totalizando 50 quilos de droga, foram desenterrados e apreendidos, na terça-feira, 29, em num matagal em São Roque do Paraguaçu (distante 244 quilômetros de Salvador) por investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) com sede em Santo Antônio de Jesus. A droga pertence ao traficante Alan dos Santos Fonseca, o "Junior Pial", e foi apreendida durante operação de combate ao tráfico de drogas na região, informou a Polícia Civil.

Alan conseguiu escapar ao cerco policial, a bordo de um VW Bora, de cor prata, depois de trocar tiros com os investigadores. Ele é apontado como principal traficante de Santo Antônio de Jesus, Nazaré e São Roque do Paraguaçu e braço direito do traficante Adilson Souza Lima, o "Roceirinho", que está custodiado na Unidade Especial Disciplinar (UED), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, desde setembro de 2012.

A operação para desarticular quadrilhas na região de Santo Antônio de Jesus deverá continuar nas próximas semanas, informou o coordenador regional de polícia, o delegado Paulo Roberto Guimarães.

