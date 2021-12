Polícia apreende 49 bananas de dinamite em Brumado

A Polícia Militar divulgou nesta quinta-feira, 22, a apreensão de 49 bananas de dinamite na cidade de Brumado (a 564 km de Salvador). De acordo com PM, o material foi apreendido na última quarta-feira, 21, com José Fernandes Pereira Vieira, que estava em um Voyage, placa GSV 5607, de Jaú, no interior de São Paulo.

A dinamite foi localizada numa mala e estavam a numeração de série suprimida. José Fernandes, que já tem passagem na polícia por roubo, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

