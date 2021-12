Polícia apreende 4 carros de luxo em fazenda em Jaguaquara

Quatro carros de luxo estão entre os bens apreendidos pela Polícia Federal na fazenda onde o empresário Marcelo Paiva Caetano, de 29 anos, e outras cinco pessoas foram presas na quarta-feira, 11, em Jaguaquara (a 349 km de Salvador). Os veículos, uma BMW, uma Hilux, uma SW4 e um Ford Ranger, estão no pátio da Superintendência da PF, em Água de Meninos, na capital.

Marcelo, que é casado com a cantora Viviane Tripodi, é suspeito de liderar uma quadrilha de tráfico de drogas com atuação em todo o estado. Além dos automóveis, a PF encontrou com o grupo cerca de 1 tonelada de maconha e 70 kg de cocaína.

Os entorpecentes estavam no fundo falso de uma van disfarçada de ambulância e em um galpão no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. O espaço também abrigava o trio elétrico Tripodão, pertencente à família da mulher do empresário, também conhecido como "Mineiro".

De acordo com a PF, Marcelo e os demais integrantes do grupo já haviam sido presos pelo mesmo crime anteriormente. As prisões fazem parte da Operação Velho Mundo, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) há cerca de dois meses.

A TARDE tentou falar com a cantora Viviane Tripodi, mas um amigo da família informou que, por enquanto, ela não irá se pronunciar porque estaria "abalada" com o caso.

A defesa de Marcelo Paiva não foi localizada pela reportagem.

