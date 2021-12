Polícia apreende 300 quilos de dinamite em Itapetinga

Trezentos quilos de dinamite, 290 de granulado, 296 espoletas com estopim e 1,7 mil metros de cordel detonante foram apreendidos na Fazenda Lagoa do Bengo, em Itapetinga (distante a 552 km de Salvador), na quarta-feira, 22. A ação ocorreu durante a terceira etapa da Operação Vulcano III, realizada pelo Exército Brasileiro, com apoio da Polícia Civil, através da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.

Segundo o delegado Antônio Roberto Gomes da Silva Júnior, titular da 1ª Delegacia Territorial local, o material explosivo estava armazenado de forma irregular em uma fazenda onde funcionava uma mineradora de calcário. A operação apreendeu ainda uma espingarda calibre 28, com nove cartuchos deflagrados e dois intactos, e um caderno de anotações.

Administrador da mineradora e filho da proprietária da fazenda, Daniel Porto Marques Guerra, 21 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de artefato explosivo e de arma de fogo. Os 300 quilos de dinamite, a espingarda e o restante do material apreendido foram entregues ao Exército, responsável por autorizar a comercialização, o uso, a fabricação e o armazenamento de explosivos no país.

Operação - A Operação Vulcano III foi lançada na terça-feira, 21, pela 6ª Região Militar do Exército, com base nos estados da Bahia e Sergipe, e prossegue até o final da semana, atingindo 26 cidades baianas e seis sergipanas.

As vistorias acontecem em dependências de empresas, cooperativas e prestadores de serviços que exercem atividades com explosivos, sejam elas de comércio, de armazenamento ou de manuseio e uso. Os agentes também verificam o cumprimento da Portaria do Comando Logístico do Exército, de 10 de maio de 2012, que trata da atividade com material de uso controlado.

