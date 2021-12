Polícia apreende 28 kg de maconha com desenho de Scooby Doo

Uma mulher com nome de iniciais A.P.S.S. foi presa em flagrante na tarde da última segunda-feira, 12, com 28 kg de maconha escondidos dentro de sua própria residência, nas imediações do bairro Terras do Remanso, localizado na cidade de Vitória da Conquista, distante 509 km de Salvador. Os pacotes tinham afixado o desenho do personagem Scooby Doo.

Segundo a Polícia Federal, a presa infringiu o art.33 da lei 11.343/2006, que estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, sendo encaminhada para o presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista, onde ficará à disposição da justiça.

