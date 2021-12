Polícia apreende 20 quilos de maconha em Praia do Forte

Vinte quilos de maconha foram apreendidos em um sítio no loteamento Quintas do Castelo das Torres, em Praia do Forte (Litoral Norte), na sexta-feira, 26. A informação só foi divulgada nesta segunda, 29, pela Polícia Civil.

A droga pertencia a Alexandre Laranjeira da Silva Santos, de 38 anos, preso há um mês com outros 100 kg de maconha no bairro da Boca do Rio, em Salvador, informou a polícia.

De acordo com o delegado Alexandre Narita, coordenador de Narcóticos, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), o sítio pertence a Alexandre Laranjeira. Vários documentos pessoais do suspeito foram encontrados no local, segundo a polícia.

No momento da prisão, Alexandre foi flagrado quando recebia o carregamento do comparsa Felipe Luís Alves da Silva, 19, que também foi preso. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e a droga apreendida deverá ser periciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

