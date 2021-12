Polícia apreende 20 kg de cocaína em Vitória da Conquista

Os cinco homens presos em flagrante com 20 kg de cocaína e R$ 238 mil escondidos no fundo falso de um Renault Duster, em Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador), na segunda-feira, 8, foram encaminhados nesta terça, 9, para audiência de instrução na Justiça local.

Sob a escolta da Polícia Militar (PM), após a audiência no fórum, eles foram levados ao Presídio Nilton Gonçalves, onde aguardam o desenrolar dos processos - a identidade dos presos não foi revelada.

Esta foi a maior apreensão de cocaína do ano no sudoeste da Bahia, bem como a maior efetuada pela Polícia Federal (PF) nos sete anos em que a delegacia está instalada em Vitória da Conquista.

As prisões e a apreensão da droga e do dinheiro foram realizadas por uma força-tarefa formada por policiais federais, civis e militares da Bahia, depois de quatro dias monitorando o movimento da quadrilha. O bando seria liderado por um homem conhecido como Nenzão, que está entre os detidos.

Conforme o delegado da PF Victor Menezes, as investigações iniciaram a partir de uma denúncia repassada à PM. "Eles negam ter conhecimento sobre a droga e o dinheiro, no entanto todos já têm passagens pela polícia por envolvimento com tráfico e outros delitos", disse.

Menezes destacou que o grupo foi indiciado por tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cuja origem ainda é investigada. Segundo a polícia, a droga foi considerada de extrema pureza. Para a venda, seria misturada e poderia render cerca de quatro vezes a quantidade inicial.

No imóvel em que o grupo foi preso, na Av. Integração, bairro Kadija, havia outro veículo que também foi apreendido e cuja legalidade está sendo investigada.

De acordo com informações levantadas pelos policiais, a droga seria distribuída no sudoeste baiano, principalmente em Vitória da Conquista, onde acontece o Festival de Inverno entre 26 e 28 deste mês.

Participaram das investigações e prisões prepostos da PF, da força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, da Companhia Independente da Polícia Especializada (Cipe-Cacaueira) e do Núcleo de Inteligência da 77ª CIPM, com apoio do Pelotão Especial da Polícia Militar (Peto) da 77ª CIPM e do Setor de Missões Especiais (SME) da 78ª CIPM.

