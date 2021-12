Polícia apreende 2 toneladas de carne clandestina na BR-101

Aproximadamente duas toneladas de carne bovina sem documentação comprovatória de procedência e em más condições de armazenamento foram apreendidas pelo Grupo de Policiamento Tático da Delegacia de Eunápolis (a cerca de 660 km de Salvador), informou, nesta quinta-feira, 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A carne foi encontrada na quarta-feira, 17, em um veículo Ford F1000, no Km 750 da BR-101, no município de Itabela. A carga estava sendo transportada sem acondicionamento e refrigeração adequados no carroceria do carro. A polícia não informou se o condutor do veículo foi localizado.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi encaminhada à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), que destinou a carne ao aterro sanitário de Porto Seguro para inutilização.

