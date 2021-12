Polícia apreende 2 kg de haxixe na BR-116 que seriam levados para Recife

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 8, uma substância conhecida como haxixe. O fato ocorreu por volta das 11h, no KM 830 da BR-116 em Vitória da Conquista, município da região sudoeste da Bahia.

Conforme a PRF, durante abordagem a um ônibus interestadual de passageiros que fazia a linha São José do Rio Preto/SP X Recife/PE, os policiais fiscalizaram o interior do veículo, encontrando, dentro do compartimento de bagagens, quatro tabletes da droga, totalizando 2,3 kg.

Todos os passageiros foram questionados, mas o responsável pelo transporte do entorpecente não foi identificado. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia judiciária local.

