Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha no interior baiano

A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira, 1,5 tonelada de maconha pronta para ser comercializada escondida num buraco numa fazenda no povoado de Sanharol, entre os municípios de Jussara e Sento Sé.

Veja no mapa a localização

De acordo com informações do 7º Batalhão da PM, as guarnições do Destacamento de Jussara e da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) começaram a investigar uma denúncia anônima a partir da madrugada desta quinta, por volta de 3h30.

Ao chegaram à fazenda, os policiais encontraram vestígios de um cultivo recente, mas que já haviam sido colhidas. A investigação resultou na descoberta do esconderijo da droga.

Além da droga, foram encontrados um gerador de energia de grande porte, uma motocicleta sem placa, tubulações e outros equipamentos de irrigação.

O zelador e o dono da propriedade não foram localizados. A droga, o veículo e os demais equipamentos apreendidos foram apresentados à delegacia para as medidas legais cabíveis.

