Polícia apreende 1,5 mil unidades de crack e maconha

Mais de 1,5 mil porções de crack e maconha foram apreendidas pela polícia em Vitória da Conquista, nesta quinta-feira, 17. A droga foi encontrada em poder do traficante Jeferson Silva Santos, de 18 anos e de um adolescente de 17, que foi apreendido. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 18.

Investigadores da Delegacia de Homicídios (DH), encontravam-se no bairro Jardim Valéria apurando o desaparecimento de dois adolescentes, quando foi informada que a família de um deles comercializava drogas no bairro.

Uma busca realizada na residência da mãe de um garoto resultou na apreensão de mais de 1,5 mil porções de crack e maconha, que estavam sendo embaladas pela dupla flagrada. No local, foram apreendidas também duas balanças de precisão, milhares de embalagens, tesouras e facas, utilizadas no corte das drogas, além de um pé de maconha. O traficante Jeferson é irmão de um dos adolescentes desaparecidos.

De acordo com o delegado Neuberto Costa, titular da DH/Conquista, o responsável pela droga é o ex-presidiário Bruno de Jesus Camilo, o "Pezão", que foi liberado pela Justiça, na quarta-feira, 16. Ele foi absolvido no Tribunal do Júri da acusação de homicídio praticado na cidade.

Jeferson foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. O adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

