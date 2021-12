Polícia apreende 14 bananas de dinamite em Cansanção

Policiais militares do 6º batalhão, em Cansanção (distante a 341km de Salvador), apreenderam, nesta quinta-feira, 31, por volta das 17h30, 14 bananas de dinamite na zona rural do povoado de Santo Ambrósio, no município. A informação foi divulgada pela polícia nesta sexta, 1º.

Os PMs realizavam rondas próximo à estrada do povoado, quando um indivíduo fugiu por um matagal ao avistar a viatura. A PM encontrou no local um saco com 14 bananas de dinamite. O homem não foi localizado.

A polícia continua à procura do dono dos explosivos. O material apreendido foi apresentado na delegacia de Senhor do Bonfim.

