Polícia apreende 1,3 t de maconha em três dias na Bahia

Nos últimos três dias, a força-tarefa composta pelas polícias Militar e Civil, além do Ministério Público Estadual (MPE), apreendeu 1,3 tonelada de maconha no interior do Estado, impedindo que a droga chegasse a Salvador. Somente na terça-feira, 19, quando foi realizada a segunda etapa da operação, os agentes encontraram 770 quilos de maconha em uma fazenda na zona rural do município de Conceição de Coité (a cerca de 230 km de Salvador).

Leandro Nabor da Silva, de 28 anos, e Juarez Lino dos Santos, 48, que portavam o material, foram presos. Com eles, foram apreendidas ainda um veículo Prisma, uma motocicleta Yamaha, um revolver calibre 38 e duas espingardas.

Durante entrevista coletiva,realizada na tarde desta quarta, 20, no auditório do edifício-sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde a dupla foi apresentada à imprensa, a polícia informou que o local onde a droga foi encontrada funcionava apenas como depósito. Agentes tentam identificar o dono da propriedade e a origem da droga, assim como os bairros onde o material seria distribuído em Salvador.

Segundo as investigações, a dupla faz parte da quadrilha presa no início da semana com os 538 kg de drogas. O material foi encontrado numa van, na BR-324. Cinco pessoas foram presas. Conforme a polícia, Leandro é o integrante que conseguiu escapar do cerco policial no início da ação no sábado, 16.

A droga, avaliada em R$ 1 milhão, foi apreendida por meio de uma denúncia anônima feita ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e de Investigações Criminais do Ministério Público (Gaeco).

Um detalhe chamou a atenção dos policiais que participaram da operação. Segundo os investigadores, os tabletes de maconha estavam padronizados e identificados com um adesivo contendo a imagem de uma pomba branca e as iniciais B. e D. Ainda não há informações sobre o significado da sigla.

adblock ativo