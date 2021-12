Polícia apreende 11 caça-níqueis em Conceição do Coité

Policiais da Delegacia do município de Conceição de Coité (distante a 210 km de Salvador), no interior da Bahia, apreenderam, nesta quinta-feira, 31, 11 máquinas caça-níqueis instaladas em vários pontos comerciais no centro da cidade.

Funcionários e apostadores foram surpreendidos pela polícia dentro dos estabelecimentos. Todos foram interrogados pelo delegado titular, João de Oliveira Farias Filho, e vão responder por contravenção penal.

