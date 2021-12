Polícia apreende 1 tonelada de maconha em São Gonçalo dos Campos

Cerca de 1 tonelada de maconha foi apreendida nesta terça-feira, 5, durante uma operação das Polícias Militar e Federal, em São Gonçalo dos Campos (distante 108 km de Salvador). A droga foi encontrada em uma residência, numa localidade conhecida como Xavante.

Na ação da polícia, o taxista Tiago Ferreira do Santos foi flagrado com aproximadamente 30 quilos de maconha no veículo que dirigia. Ele foi interceptado em uma barreira montada no anel viário de Feira de Santana (distante 109 km de Salvador).

Em depoimento, o taxista confessou que pegou a droga na casa, onde foram localizados mais 970 quilos da erva. Tiago Ferreira foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana.

adblock ativo