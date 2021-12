Polícia ambiental resgata cerca de 20 mil animais

Cerca de 20 mil animais foram resgatados em uma operação conjunta da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) e Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), ambas da Polícia Militar (PM-BA), realizada em diversas cidades do estado entre os dias 11 e 21 de julho.

De acordo com a PM, foram realizadas ações na Bacia do Rio Itapicuru e Vaza Barris, além dos municípios de Euclides da Cunha, Canudos, Tucano, Monte Santo, Andorinha, Sobradinho, Cansanção, Uauá, Cícero Dantas, Quijingue, Nordestina, Banzaê e Ribeira do Pombal.

Entre os espécimes resgatados, estão pássaros (Brejau, azulões e cardeais), jabutis e entre outros. A PM informou ainda que parte dos animais foi solta no habitat e a outra encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), em Salvador.

O objetivo da ação, segundo a PM, foi combater crimes ambientais (extrativismo mineral e vegetal irregular e comércio ilegal de animais), por meio de fiscalização em parceria com o Ministério Público da Bahia e a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que juntos fizeram o planejamento estratégico. Também participaram da ação Ibama, DNPM, CREA e DRT, Sema, Funasa, Adab e Inema.

A FPI é composta pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), por meio das Polícias Militar e Civil, e diversos órgãos envolvidos com os cuidados com o meio ambiente.

