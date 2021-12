Polícia acredita que rapaz morto era o alvo do atentado em Simões Filho

Investigações da 22ª DT (Simões Filho) apontam que Willian de Melo Santos, 23 anos, era o alvo do atentado praticado por um grupo de homens que vitimou seis pessoas na noite desta terça-feira, 8, em Simões Filho. “Acreditamos que o alvo era o rapaz que eles conseguiram matar, o Willian. A motivação e autoria estão sendo investigadas”, afirmou o delegado Ciro Palmeira, titular da unidade.

Moradores contaram que, por volta das 21h30, cerca de 15 homens armados invadiram o condomínio Residencial Preto Velho, no bairro de Tiro Seguro, e atiraram em um grupo de pessoas que estava no Bar do Barriga, na Av. Camaçari.

“Os homens estavam bem armados, tinham metralhadoras e armas de calibre 12. Foi uma cena triste, viu? Terrível”, afirmou um morador.

Willian morreu no local. Cinco pessoas foram baleadas e socorridas, inicialmente, para o Hospital Municipal Eduardo Alencar, onde o policiamento foi reforçado à tarde, após ameaças de invasão.

Diversas crianças estavam na rua no momento do ataque e correram para as residências que estavam abertas. Um adolescente de 14 anos foi baleado na panturrilha esquerda quando tentava fugir. Ele foi submetido a uma cirurgia, no HGE, e passa bem.

No final da tarde, moradores do Residencial Preto Velho foram informados que os bandidos estavam impondo toque de recolher e iriam voltar ontem mesmo para atacar novamente.

Rondas - A Centel informou que PMs da 22ª CIPM fizeram rondas e não encontraram suspeitos na localidade. A PM nega o toque de recolher.

Jonas Silva dos Santos, 40, o Barriga, é o dono do bar. Segundo familiares, ele foi baleado na cabeça e no joelho direito, mas não corre risco de morte. Ontem pela manhã, parentes providenciaram a mudança dele.

Os outros feridos foram Elton dos Santos, 26, baleado no ombro esquerdo, José Marcelo dos Santos, 30, baleado na perna e no braço esquerdos e Pedro Henrique Pedreira Freitas, 32, ferido no glúteo e na perna esquerda.

