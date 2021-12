Polícia acha roça de maconha avaliada em R$ 5 milhões na Bahia

Uma roça de maconha avaliada em R$ 5 milhões foi descoberta nesta quarta-feira, 15, no município de Cafarnaum (distante 430 km de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no local era produzido dez toneladas de droga.

A roça era equipada com sistema de irrigação com poços artesianos e reservatório de água com bombas de sucção. A plantação pertence a uma facção criminosa que atua em todo estado, segundo a SSP.

Os donos do local foram identificados e policiais fazem diligências para capturá-los. A roça foi identificada após investigação de quatro meses.

O material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será contado, pesado e passará por análise. Em seguida, a droga será incinerada.

