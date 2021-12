Polícia acha ossada que pode ser de adolescente desaparecido

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram uma ossada humana na manhã desta sexta-feira, 16, que estava enterrada em uma cova no bairro Jardim Acácia, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). A ossada pode ser do adolescente Pedro Hélio Costa da Luz, 16 anos, conhecido como Pedrinho, que está desaparecido desde 2013 e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o delegado João Uzzum, a polícia tinha instaurado inquérito para investigar o desaparecimento do adolescente, mas há 15 dias um telefonema anônimo levou os policiais para este local, onde após vários dias eles localizaram a ossada. "Trabalhamos 15 dias sem parar, cavamos em vários locais até que hoje encontramos a ossada. Acreditamos que outras pessoas tenham sido mortas e também enterradas neste local", afirmou.

O delegado informou, ainda, que Wanderson Santos Machado, o Uá, e Georgeton Santos da Silva, o Maguila, são os suspeitos do desaparecimento e possível homicídio contra o adolescente. Eles estão no presidio regional por prática de tráfico de drogas e homicidios.

"Eles fazem parte de uma quadrilha que cometeu vários crimes, inclusive com requintes de crueldade, como o famoso micro-ondas, quando a vítima é colocada viva entre pneus e ateam fogo", frisou.

A ossada foi retirada da cova e levada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser submetida a exames de DNA, que deve demorar o prazo máximo de 30 dias. "Se confirmarmos a identidade da vítima, entregaremos a ossada para os familiares e os dois também responderão por mais este crime", destacou o delegado.

adblock ativo