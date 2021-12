Polícia acha corpo de menina desaparecida há três meses em Feira

O corpo de Gabrielly Gomes Santana, 7 anos, que estava desaparecida há três meses, foi encontrado em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 26, pelo delegado João Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) na cidade.

"Um ossada foi encontrada em um recuo do anel de contorno de Feira de Santana e o laudo da genética confirmou que é compatível com o material da mãe de Gabrielly (Jeisa Costa Gomes)", afirmou ele

O corpo achado no dia 14 de feveiro foi queimado, sendo destruído parcialmente. Mas o crânio estava preservado, permitindo coletar material

Uzzum explicou que o corpo achado no dia 14 de feveiro foi queimado, sendo destruído parcialmente. Mas o crânio estava preservado, permitindo coletar material da polpa do dente para comparar com material da mãe da menina.

O delegado informou que agora o crânio e diversos fragmentos de ossos foram enviados para o setor de antropologia forense para tentar determinar se todo conjunto achado pertence a Gabrielly ou se tinha mais de um corpo no local.

Investigação

Por conta do corpo ter sido queimado, a causa da morte ainda é investigada. Contudo, Uzzum disse que já é possível confirmar morte violenta. Segundo ele, a polícia identificou alguns suspeitos de ter matado a menina.

"Já temos uma linha de investigação, mas não queremos revelar para não atrapalhar", explicou. Mas o delegado contou que o envolvimento de um caminhoneiro e uma mulher no sumiço da criança foi descartado. Um retrato falado do casal chegou a ser divulgado.

Um homem também foi preso 11 dias após Gabrielly desaparecer, mas a polícia descartou a participação dele, que foi solto.

Sumiço

Gabrielly desapareceu no dia 21 de janeiro no bairro Gabriela. Ela brincava sozinha na porta de casa quando sumiu. Na ocasião, a avó Maria da Glória Costa Gomes, com quem ela morava, disse que entrou em casa para lavar o banheiro no momento do sumiço da neta.

Maria da Glória morava com Gabrielly desde que ela tinha dois anos para permitir que a mãe da menina, Jeisa Costa Gomes, trabalhasse.

