Polícia acha celulares, drogas e R$ 14 mil em presídio na BA

Em uma vistoria realizada nesta terça-feira, 23, no Conjunto Penal de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), a polícia encontrou drogas, celulares, facas e uma quantia no valor de R$ 14 mil. A operação, realizada por cerca de 50 policiais militares, foi feita em celas da ala masculina após solicitação do diretor do presídio, Edmundo Memeri Dumet.

Segundo informações da polícia, foram apreendidos 500 papelotes de maconha, 250 celulares, duas facas, cerca de 30 chunchos (armas perfurantes), lençóis em forma de corda, que poderiam ser utilizados em uma eventual fuga, além de baldes e pedaços de fios. A origem do dinheiro encontrado ainda é desconhecida pela polícia, que irá realizar uma investigação.

Os presidiários responsáveis pelo material apreendido foram levados para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), para serem autuados.



Em entrevista ao site local Acorda Cidade, o coronel Adelmário Xavier, do Comando de Policiamento Regional Leste, disse que o material encontrado "leva a crer que existe uma interferência muito grande de dentro do presídio para fora" e que, com essa apreensão, não tem dúvida de que o tráfico de drogas e muitos homicídios estão sendo comandados de dentro do presídio.

