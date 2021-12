Polícia acha arma enterrada e acredita que seja de PM morta

A polícia achou uma pistola ponto 40 e munições enterradas no quintal da casa do assaltante Wilton Paixão Souza, 34 anos, no povoado de Mata das Covos, em Amargosa (a 238 km de Salvador). A suspeita é que a arma pertencia à policial militar Dulcineide Bernadete de Souza, assassinada em 16 de novembro de 2015, durante um assalto à Unidade Básica de Saúde em Pituaçu.

Essa hipótese foi levantada porque Wilihans da Rocha Pita, conhecido como Coroa, teria participado do latrocínio que a policial foi vítima e ele estaria escondido no imóvel de Wilton. Além disso, as numerações encontradas nas munições conferem com as utilizadas pela PM, segundo a Polícia Civil.

Com a chegada da polícia na casa de Wilton, Wilihans conseguiu fugir por um matagal após entrar em confronto com os policiais. Há suspeita que ele tenha se ferido, já que foi encontrado sangue no mato, de acordo com o delegado Adilson Bezerra, titular da Delegacia Territorial (DT) de Amargosa.

Já Wilton foi preso e encaminhado ao Conjunto Penal de Valença. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de uso restrito a forças militares, além de responder também pelo assalto na Mega Celular, que ele teria cometido nesta quarta, 30, em parceria de Wilihans.

Outros envolvidos

Além de Wilihans, a polícia também prendeu Lucas Silva dos Santos, conhecido também como Calafate, Calé ou Machuca, de 22 anos, e Rodrigo Lima Bonadia dos Santos, o Pão, 24, sob suspeita de terem participado da morte da policial.

Josias Cerqueira dos Santos, o Rato, 19, apontado como mentor do assalto ao posto médico e autor dos disparos contra a Dulcineide, morreu durante uma troca de tiros com policiais em Mata de São João. O mesmo aconteceu com William Santana da Silva, o Talento.

