"Podemos ser rígidos, humanos e eficientes", diz Ricardo Mandarino, novo titular da SSP-BA

Os três novos membros da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) tomaram posse no final da manhã desta segunda-feira, 28. A cerimônia foi feita de forma remota, já que o empossado secretário de Segurança, Ricardo Mandarino, testou positivo para a Covid-19.

Além de Mandarino, o novo subsecretário da SSP, Hélio Jorge, e a nova delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, também tomaram posse.

O governador Rui Costa iniciou o evento apresentando os novos empossados. O novo secretário, com um breve resumo da vida profissional, ressaltou ter começado a jornada como jornalista, tendo em seguida, feito concurso para delegado de polícia. Mandarino diz pretender humanizar a segurança pública, sem que precise perder a eficiência.

"Podemos fazer uma segurança pública mais dura, porém com respeito aos diversos segmentos, gêneros, valorizando o cidadão. Podemos ser rígidos, humanos e eficientes", disse o novo titular da SSP-BA.

Diminuição da criminalidade

O subsecretário Hélio Jorge afirmou a necessidade em assessorar de forma eficaz ao novo secretário. "Nosso papel é preservar a integridade da segurança pública do estado e o resultado tem que ser a diminuição da criminalidade", afirmou.

A delegada-geral, Heloisa Brito, classificou com "árdua" a missão de integrar o cargo. Heloisa reconheceu que a missão vai ser a mais difícil da vida profissional. Heloísa destacou o fato do crescimento da violência contra a mulher, e reiterou que a Polícia Civil vai atuar com rigor para evitar o avanço deste tipo de crime.

"Vamos atuar com a valorização dos profissionais, bem como as condições de trabalho para a corporação. A união vai ser fundamental para o sucesso. A violência contra a mulher vai ter atenção especial", destacou.

"Vacina da paz"

No final, o governador Rui Costa comentou sobre a propagação e reprodução do ódio no país, sobretudo entre o alto escalão dos poderes públicos.

"Quando temos, por exemplo, o gesto de uma arma com as mãos como símbolo de campanha, fica clara a provável expansão desse ideal na sociedade. E isso é inaceitável entre uma população. Temos que remar na direção contrária do que vem lá de Brasilia, e propagar o significado de amor ao próximo. É preciso que venha também, além da vacina contra o coronavírus, a vacina da paz", finalizou Rui.

