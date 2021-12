Pneus de micro-ônibus soltam e atinge carro

O pneu de um micro-ônibus soltou e atingiu o para-brisas de um carro, na BA-099, na cidade de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), por volta das 7h15, da manhã deste sábado, 25. As informações são da 23ª Delegacia Territorial, em Lauro de Freitas.



O motorista do veículo atingido, Nilton de Barros, 37 anos, relatou que não conseguiu desviar dos pneus, quando seguia no sentido Camaçari. Nilton foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no local do acidente e com apenas uma lesão na mão, foi liberado.



As causas do acidente serão investigadas.

