PMs se juntam e compram tablet para garota que foi assaltada

Um grupo de PMs do Grupamento Tático Móvel do 20º Batalhão de Polícia Militar (Paulo Afonso), se sensibilizou com a situação vivida por uma adolescente de 14 anos, que foi assaltada na última sexta-feira, 3, no bairro Tancredo Neves II.

A garota estava portando um tablet, que era utilizado para estudo e lazer. De acordo com nota divulgada pela Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Segurança Pública, a jovem sofre de problemas cardíacos e ficou muito nervosa com o ocorrido. Por este motivo, os policiais resolveram adquirir um equipamento novo para a menina.

"Os policiais fizeram buscas na região, com o objetivo de capturar o assaltante, mas não obtiveram êxito. Como a garota estava emocionalmente abalada, não conseguiu passar informações do criminoso (altura, cor da pele, porte físico, vestimentas, dentre outras) com clareza", disse o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Bruno Lopes Sturaro.

Ele ainda parabeniza a atitude da guarnição, e diz que "essas ações aproximam a polícia da comunidade e ampliam a credibilidade da instituição".

O comandante também relata que "as equipes ostensivas estão em alerta" e que "o pessoal da inteligência se encontra atento para a possibilidade desse tablet ser vendido no mercado negro".

